Gilles MARINARO

Après l'obtention d'un master 2 en droit privé (2004), j'ai occupé le poste de juriste des formations de l'armée de terre jusqu'en 2011 au profit des personnels militaires et civils de Poitiers.

Cette expérience professionnelle m'a fait vivre au rythme de la vie militaire pendant 6 ans. J'ai pu notamment effectuer mes fonctions de juriste dans le cadre de missions de 4 à 5 mois à Djibouti (2006), en Martinique (2009) et en Guyane (2010).

Depuis janvier 2011, je suis rédacteur au service production risques spéciaux de la Mutuelle de Poitiers Assurances.

Il s'agit d'assurer la gestion des contrats d'assurance garantissant la responsabilité civile des professionnels (professions multisectorielles, professionnels de l'automobile et artisans du bâtiment), depuis leur création à leur résiliation en analysant les demandes des agents généraux et en appliquant la tarification adéquate.

Il s'agit également d'assurer le traitement et la diffusion des informations émanant de l'ensemble des agences et bureaux de la Mutuelle de Poitiers Assurances.

Les responsabilités portent essentiellement sur l'analyse des risques complexes.





Mes compétences :

Droit des assurances

Juriste

Droit privé