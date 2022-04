Célia MARTIN

Titulaire d'un Master en Histoire Médiévale, je suis actuellement à la recherche d'un emploi dans les domaines de la médiation et de l'animation culturelles (musées, centre d'Arts, mécénat d'entreprises, etc.)



Ma vie en Nouvelle-Calédonie d'une part, mon parcours universitaire d'autre part, ont été les ferments de deux passions: la culture, le patrimoine kanak, l'histoire de Nouvelle-Calédonie et l'Histoire Médiévale.

Ma licence à l'Université de Nouvelle-Calédonie puis mon Master Mondes Médiévaux ont donné un cadre scientifique et technique à ces deux domaines de prédilection. Enfin mes expériences auprès d'élèves de niveaux différents lors de ma préparation au CAPES m'ont appris à transmettre ces connaissances.



Grâce à ce cursus, j'ai compris que toute culture n’est riche que de l’intérêt qu’on lui porte. Une culture oubliée, incomprise risque de perdre ses valeurs identitaire et fédératrice. Ainsi, la médiation dans ce domaine permet, non seulement la mise en valeur de nouvelles cultures mais aussi la préservation des plus ancestrales à condition de respecter les traditions et règles de chacun. Forte de ce constat, j’ai développé un intérêt tout particulier pour la médiation culturelle.



Je souhaiterais donc aujourd'hui m’investir dans l’organisation, la coordination, la gestion ou plus généralement le développement de projets à visée culturelle ; dans la mise en perspective de civilisations et de leurs traditions pour permettre au public de mieux les appréhender et les apprécier.





Mes compétences :

Normes rédactionnelles

Adaptabilité

Gestion de la relation client

Accueil physique et téléphonique

Aisance relationelle

Arts et culture

Histoire de France

Maîtrise des outils pédagogiques

Esprit de synthèse