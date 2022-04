Isabelle MERCKY

Faire du suivi administratif et juridique de votre entreprise : un véritable atout concurrentiel



Mes atouts :



- Une véritable connaissance de l’entreprise

- Un accompagnement sur mesure

- Une adaptabilité sans faille en fonction de l’activité, la taille et le secteur géographique de l’entreprise

- Un parcours riche aux côtés de nombreux chefs d’entreprise





Maître en droit privé depuis 20 ans :

- Juriste libérale et gérante de SARL

o Accompagner les entreprises dans la gestion juridique de leur activité

 Rédaction de l’ensemble des contrats de vente pour des sociétés de + de 50 salariés

 Accompagnement à la création et à la fermeture de sociétés

 Veille technique

 Résolution de litiges à l’amiable et mise en forme des dossiers de fond

 Veille à la sécurité juridique des sociétés

o Management d’équipe

o Travail en collaboration avec d’autres intermédiaires de l’entreprise (comptable, avocat…)



- Formation et enseignement :

o Actions de formation pour adultes, étudiants ou scolaires

o Enseignements pour jeunes adultes à l’Ecole de gestion et de commerce de Nouméa



Pour en savoir un peu plus :

- Bénévolats et engagement auprès de l’association « je cherche un job » et au sein de l’accorderie »

- Rédaction de chroniques fantastiques

- Voyages





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Diplomatie

Esprit analytique

Faculté d'écoute

Autonomie professionnelle

Esprit d'initiative