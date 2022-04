Célia MARTINEZ

Actuellement en dernière année à l'Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse en Génie Mathématique et Modélisation (méthodes et modèles numériques), je suis à la recherche d'un emploi à partir de Juillet 2014.



Tout au long de ma formation INSA et de mes différents stages j'ai pu développer et mettre en application mes connaissances aussi bien théoriques que techniques dans les domaines des mathématiques, de la mécanique et de la modélisation. J'ai également acquis des compétences en informatique et programmation.



Je suis très intéressée par les domaines des mathématiques, de la modélisation numérique et de l'optimisation.



Mes compétences :

JAVA

Maple

FORTRAN

C++

Matlab/Simulink

Latex

Modélisation numérique