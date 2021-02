Céline SIMON

Passionnée par le média Internet, j'ai débuté ma carrière en agence à Paris (Takezo, groupe Isobar) en tant que chef de projet SEO/SEM principalement pour des clients grands comptes (Surcouf, AOL, Sarenza, Maison de la France, Etrade, etc...)



J'ai ensuite travaillé chez Kelkoo un peu plus de 3 ans évoluant sur différentes fonctions au sein de l'équipe SEO (Analyse SEO à Product Owner SEO - Responsable Produit SEO - en 2010).



Je travaille à présent dans l'équipe Marketing de Made In Design en tant que Responsable Acquisition Trafic. J'ai à ma charge les levier d'acquisitions suivants : SEO, SEA, SMO, Affiliation, Comparateurs, Retargeting & Partenariats. Je suis également support pour le développement des sites européens pour les country manager.



Vous pouvez retrouver quelques une de mes publications sur le blog collaboratif Oseox (www.oseox.fr/blog). Je tiens également à titre personnel 2 sites :

- Un jobboard consacré à l'emploi en Webmarketing : Joobeo (www.joobeo.com)

- Un webzine culinaire : Je Papote (www.je-papote.com)





Intervenante au SEO Camp'us 2010

Intervenante au SMX Paris 2011

Délégué régional Rhone Alpes et responsable de la commission Emploi de l'asso SEO Camp



Mes compétences :

Affiliation

Wemarketing

SEO

SEM

Marketing on line

Liens sponsorisés

Google analytics

Comparateur de prix

Webmarketing

E-commerce

Internet

Blogging