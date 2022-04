Célia MORATO

Actuellement à la recherche d'un emploi ...



Déclarante en douane import/export et Agent de transit import/export aérien (principalement dans les domaines d'activité aéronautique et spatial), j'ai acquis les compétences suivantes :



- établissement de déclarations douanières (import/export, civiles/militaires, temporaires/définitives : PA, PP, AT, ET, entrepôt, mise à la consommation en suite de PA)

- application de l'AI2

- saisie de la Déclaration d'Echange de Biens (DEB)

- gestion du transport selon l'incoterm choisi par le client

- établissement de documents nécessaires au transport aérien (Mawb, Hawb, Certificat de sûreté, ...)

- rédaction d'offres commerciales < = 30 K€

- négociations tarifaires

- gestion des litiges

- facturation client et imputation factures fournisseurs

- pratique du logiciel douane Conex (Delta C et Delta D) et du logiciel Planet



Mes compétences :

Etablissement de déclaration douanières

Transport aérien

Cotations

DEB

Export

Import

Aéronautique

Organisation

Fiscalité douanière