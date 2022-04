Celia OLLIVIER

Je suis Psychologue Clinique et Thérapeute Florales.

Je fait un stage dans l'entreprise GPMI et j'étais Psychologue dans l'entreprise ERPMI. Maintenant je suis au Brésil pour faire l'implantation de software GPMI et ERPMI pour des industries brésiliens, je suis associe à ERPMI-BR.

J'ai un deuxième travail, sens fins lucratives, car cela viens de mon cœurs.Je soutiens la cause indigène Guarani de l'Association Boapy Pindo du Espirito Santo et je cherche viabiliser des projets que vise autonomie de peuples indigènes Guarani à travers du tourisme. Alors, si vous faites une visite au Brésil, je vous suggère connaitre la culture indigène du Brésil.



Mes compétences :

Psychothérapeute

Psychologie du travail

Therapie de groupe

Psychologue clinicienne

Théraphie Florales

Radiesthésie

Psychodrame

Brésil

Musique

Traductrice