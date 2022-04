Célia PARIS

Mon cursus de formation me permet de bénéficier aujourd’hui de compétences riches et polyvalentes dans les domaines de la communication, du marketing et du commerce international. Qu’il s’agisse de la mise en place d’une nouvelle stratégie, de la création d’outils de communication, de l’organisation d’un événement, de la réalisation d’études de marché, de veille informationnelle en vue d’une prospection future, ou encore de calcul tarifaire, je me suis montrée efficace, organisée et impliquée dans les tâches qui m’ont été confiées lors de mes stages. Aussi, j’ai eu la chance de travailler pour l’entreprise Le Book à New York ou encore pour la « Folle Journée » de Nantes.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Import/Export

Adobe InDesign

Adobe Photoshop