Célia PASCO

Professionnelle confirmée de l'audiovisuel :

12 ans d'expérience en post-production, diffusion (télévision) et distribution (cinéma).

Bilingue anglais-français, diplômée en traduction.

Compétences en négociation commerciale, management et gestion de projets.

Aptitudes techniques (intérêt pour les nouvelles technologies).

Appétence pour la communication et le marketing.



Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Nouvelles technologies

Traduction anglais français

Commerce international