Celia PASQUETTI

Pendant près 8 ans au service d’organisations professionnelles représentants les filières viande, j’ai développé les compétences nécessaires à l’animation d’un réseau : écoute, synthèse, négociation, gestion de conflit, proposition de solutions et gestion de projets.



Porte parole de mes filières, j’ai une robuste expérience en lobbying, auprès de la presse comme des pouvoirs publics.



Directrice de deux petites associations, j’ai aussi développé des compétences en management.

Ces dernières années, je me suis particulièrement intéressée aux problématiques d’aval des filières, aux questions de communication intra filière et communication grand public, aux secteurs de la qualité telle que l’agriculture biologique et les Label Rouge, IGP et AOC…



J’ai choisi de quitter mon dernier poste pour mener à bien un projet personnel de 5 mois et partir m'installer dans le Sud de la France.



Aujourd’hui, je reviens sur le marché de l’emploi avec des compétences en management et gestion de projet, lobbying, et communication interne comme externe. Ces compétences me positionnent sur des offres de chef de projets transverses (animation de filières etc), en association comme en entreprise, ou de responsable communication corporate en entreprise agroalimentaire.



Mes compétences :

Communication

Agriculture

Signes officiels de qualité

Agroalimentaire

Agriculture biologique

Gestion des associations

Gestion de projet

Relations Publiques