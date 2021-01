Domaine d'expertise : le comportement humain en milieu professionnel, avec la motivation comme axe de travail.

Pour les particuliers : conseil de carrière, coaching en efficacité professionnelle et développement personnel.

Pour les entreprise : formation, training et coaching en management.

À propos de Jean Christophe Aicard

Après une première expérience dans l'industrie du vin et une création d'entreprise aux Etats Unis, Jean Christophe Aicard connait une période de chômage durant laquelle il suit, en 1992 une session d’orientation active (SOA). Jean Christophe Aicard se révèle être particulièrement doué pour la communication interpersonnelle. Passionné par le comportement humain, il passe et obtient le concours d’entrée à l’ANPE, institution dans laquelle il restera 10 ans.

Gagné par l’ennui généré, non pas de son contact avec les demandeurs d’emploi, mais par les contraintes de l’institution publique qu’il qualifie de mortifère, il décide de créer en 2002 son propre cabinet, QUATER, expert en évolution professionnelle. Il vit alors à Paris. Sa région natale lui manque, un attachement qu’il doit peut-être à son aïeul, le poète Jean Aicard. Il s’installe à Nice en 2014 où il décide de baser l’essentiel de ses activités.

En 20 ans d’expérience, 10 ans à l’ANPE puis 10 ans en tant que consultant RH à Paris, Jean-Christophe Aicard a rencontré plus de 3000 personnes, avec des profils totalement différents.

Il a presque tout étudié et appliqué. De la PNL à l’Analyse Transactionnelle, du SOSIE au MBTI, en passant par la psychologie du travail, la psychologie cognitive et la psycho-analyse…,

De toutes ses méthodes, il n’a retenu que les processus. Il utilise ainsi une référence ou un outil, pour la perception qu'en a son client, et l'ouverture que son intérêt lui donne.



Mes compétences :

Coaching

Formation

Bilan de compétences

MBTI

Management

Communication interpersonnelle

Conseil en évolution professionnelle

Coach en management

Développement commercial