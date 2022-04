Célia PELMAR

Récemment diplômée du titre de Gestionnaire paie voici les tâches que j'ai pu réaliser:

- Saisie, calcul, édition et vérification de la paie

- Etablissement DUCS URSSAF, retraite, prévoyance, mutuelle et Congé intempérie du bâtiment

- Calcul des plafonds : entrée/sortie, temps partiel

- Rédaction contrats de travail sous la supervision d'un collaborateur paie, DUE

- Gestion des absences (attestation de salaire et intégration de l'absence dans la paie)

- Intégration des IJSS dans la paie

- Gestion des adhésions et affiliations auprès des différents services sociaux



Mes compétences :

Paie

Coala

EBP

Sage

Pégase