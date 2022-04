Isabelle PELMAR

DOMAINE DE COMPETENCES

• Analyse des besoins et attentes des clients : Assurer la qualité des prestations offertes

• Réalisation du diagnostic et état des lieux

Proposition de plan d’actions : Assurer la pertinence, l’impact et la cohérence des actions déployées par l’établissement/ Mise en place de tableaux d’indicateurs de suivi, de performance et de pilotage

• Conception d’outils, proposition de méthodologie, maîtrise des risques, contrôle

• Pilotage des projets à caractère stratégique ou à forts enjeux, coordonner une équipe transversale.

• Suivi des démarches HAS V2014 et d’évaluation externe : loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, participation à l’élaboration du projet d’établissement, des livrets des usagers: accueil, hébergement, règlement de fonctionnement, CVS, charte des droits et des libertés, contrat de séjour ;

Apprécier les évolutions et les effets des mesures prises pour l’amélioration continue du service rendu.

Répondre aux attentes et aux besoins des usagers : fiche de réclamation, enquête de satisfaction.



QUALITE :



Mise en œuvre d’une démarche qualité : HAS V2014 - ISO 9001- EFQM

- Définir la politique qualité. Mettre en œuvre le Plan d’Actions Qualité.

- Organiser les structures qualité: comité de pilotage, correspondants qualité.

- Engager la démarche par un diagnostic pertinent: relation client-fournisseur interne, analyse du processus: enquête client.



Construire les tableaux de bord qualité pour suivre les différents processus :

- Choisir les indicateurs qualité ( internes et externes): outil de pilotage des divers projets.



Répondre aux exigences de la norme ISO 9001:

- L’approche processus : * identification, description, pilotage et amélioration permanente établir la cartographie de l’entreprise.

- Structurer et gérer la documentation qualité :

• MAQ, Procédures et modes opératoires : règles de rédaction et de diffusion.

• Système documentaire : le faire vivre, le faire simple et efficace.



Des outils de prévention et de contrôle:

- Mettre en place des actions correctives et préventives :

• Outils de résolution de problèmes : MRP.

• Fiches d’actions correctives et préventives. Le suivi des actions.



Utilisation de l’audit dans l’organisation qualité.

• Organiser des audits internes et externes.



SECURITE :



Evaluation des risques professionnelles et élaboration du document unique :

• Rechercher les aspects juridiques et réglementaires liés aux activités de l’entreprise : décret du 05/11/2001 et circulaire du 18/04/2002.

• Identification des risques: détection des risques, appréciation des causes-conséquences cas spécifiques du risque incendie.



ENVIRONNEMENT :



Elaboration de l’analyse environnementale:

• Identification des aspects et impacts environnementaux liés à l’activité de l’entreprise, et des non-conformités réglementaires. Système de cotation : recherche des AES

• Etablissement du programme environnementale: objectifs, cibles, actions, indicateurs et mise en œuvre du PME.



HYGIENE :

• Mise en place de la méthode HACCP (hygiène, analyse et contrôle des points critiques) essentiellement dans le domaine de l’alimentaire.

• Respect de la réglementation sur les matières premières et produits finis.

• Hygiène des personnes et des locaux



LANGUES : -Italien bilingue



Mes compétences :

Ressources humaines

Qualité