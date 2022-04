Celia PERAGALLO

Aventures artistiques et diversité culturelle nourrissent mon parcours professionnel;

Et beaucoup d’enthousiasme pour m’investir davantage dans des projets de développement culturel.



COMPETENCES :

- Production et administration de structures culturelles

- Communication et organisation événementielle

- Gestion de projets et de responsabilité budgétaire

- Travail en environnement international



Mes compétences :

Advertising

Audiovisuel

Communication

Divertissement

Entertainment

International

Marketing

Média

Publicité