Celia POPONNE

Célia Poponne le sur mesure de votre cuisine à votre salon, un parcours culinaire à la dimension de vos désirs.



Soirées conviviales, riches et goûteuses, ne manquez pas la qualité d'un service global culinaire sans sortir de chez vous.



"Célia POPONNE : je suis une jeune chef de cuisine qui a fait ses preuves dans de nombreux établissements parisiens et provinciaux de renom. Spécialiste de cuisine française ou créole et un peu asiatique, je me décide de me lancer en solo et de devenir chef à domicile !" (voir article dans le magazine "création d'entreprise" juin-juillet-août 2008.



Je viens de créer mon concept de chef de cuisine à domicile sur les Yvelines et Paris depuis le 18 octobre 2007. Mais je suis mobile. J'élabore et je propose des repas ou menus chez les particuliers, les entreprises ou associations. Mon site internet a été mis en place avril 2007 pour promouvoir de mon concept de prestation culinaire de service et je cherche à me développer partout en France ou pourquoi pas signer un contrat à l'étranger. J'ai eu quelques prestations... Que des éloges !



"Le concept du chef à domicile vous permet de recevoir en toute tranquillité, sans soucis d'élaboration, cuisson ou service. Un premier contact avec la chef vous permettra de convenir d'une date et du choix du menu; Elle fera son marché le jour du dîner ou la veille. Votre chef se rend chez vous quelques heures avant le début de votre repas..." Découvrez mon site



Je suis indépendante, ambitieuse, débrouillarde. J'ai 37 ans, je souhaite développer ce service, à me faire connaître à travers vous : investisseurs, sponsors ou même internautes. Je donne également des cours de cuisine à domicile.



J'ai besoin de fonds pour l'achat d'un véhicule utilitaire mais pour l'instant personne ne répond à mon offre, et mettre ma publicité. J'y crois !!



Plusieurs revues de presse : Le courrier des Yvelines 23 janvier 2008, Le parisien 8 mars 2008 Ile de france, le magazine "noir au féminin", la découverte d'un grand chef Monsieur Benoit Gérard(mari de Mimi Mathy), Frédéric Tarride ("l'épicurien de Val-Thorens), le magazine "AMINA" du mois d'octobre 2008, le magazine le tropézien. Un partenariat avec Smart expérience, un partenariat chez le weekend.com.



Je suis passée sur les ondes de Tropiques FM, africa numéro 1, et radio bleu ile de france. Là, je suis sur Yvelines premières (78) pour une émission sur la cuisine créole chaque vendredi jusqu'au 21 novembre 2008.Et pouvez me voir sur internet également !



Là, j'aimerais que tout cela se développe et que je puisse conquérir le palais des internautes et que je les fasse voyager sans qu'ils aient à se déplacer tout en restant chez eux..

Donc, offrez-vous une chef à domicile !



N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou des propositions. Je suis ouverte à toutes propositions sérieuses, sinon s'abstenir. Je fais appel également aux médias qui pourraient également me lancer et à me faire connaitre comme l'a fait par exemple Le chef Cyril lignac dont j'ai eu la chance de travailler avec.



Je suis à la recherche de sponsors automobile car j'aurais besoin d'un véhicule afin de prospecter mes futurs clients et d'avoir ma propre vaisselle, nappage etc... J'ai besoin de partenariats aussi.. N'hésitez pas à me proposer vos idées !





www.menuadomicile.com/ 0618941610 celia20@voila.fr



Je cherche également une place de chef de cuisine à domicile dans les villas, soit à la montagne (hiver) ou à la plage, ou sur un yatch...



