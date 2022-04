Célia RENARD

Dynamique, aimant le travail bien fait et esprit d'équipe ;

Voici ce qui me caractérise le mieux.



De nature très curieuse, j'ai gouté à plusieurs métiers, toujours centrés sur l'humain (le commerce, la gestion comptabilité et les ressources humaines notamment le recrutement).



Toujours désireuse de nouveau défi, je me suis lancé en 2014 dans le métier d'enseignante de la conduite et de la sécurité routière.



Actuellement à l'écoute du marché, je souhaite intégrer une équipe où le challenge et la prise d'initiative sont primordiales, le tout dans un esprit de cohésion.