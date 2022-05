Vanbiervliet MATTHIEU

Bonjour et bienvenue sur mon profil,

Responsable marketing, je prends aujourd'hui plaisir à imaginer et sélectionner les produits qui pourront répondre et créer les besoins de demain.



Mon métier me permet de m'exprimer par la création, le pilotage, l'analyse et la prise de recul.



N'hésitez pas à me contacter pour échanger sur nos expériences et projets professionnels respectifs.



Au plaisir de vous lire,



Matthieu.



Mes compétences :

Créer des gammes et des produits

Choisir et qualifier les fournisseurs

Présenter gamme en centrales d'achats

Analyser la performance des gammes

Constituer une équipe et animer un groupe de proje

Etre force de proposition et de persuasion

Gérer des projets transversaux

Elaborer mix marketing (prix, marge, circuit...)

Créer des outils opérationnels

Formation des équipes commerciales

Analyser le Cycle de Vie des produits (ACV)

Utiliser la suite adobe (photoshop, indesign...)

Développement commercial

Développement produit

Développement durable

Microsoft Office

Adobe Creative Suite