Fabienne GRAUX

PRESTATIONS COMMERCIALES INTERNATIONALES:

- Ventes internationales: mise en place de partenariats auprès des Grands Magasins, VPC, BtoB, Détaillants (prospection, visites et suivis clients, organisation et participation active aux salons internationaux ...)

- Office Europe: solutions import-export (logistique, douanes), mise en relation Agents/Distributeurs, business contact, analyses des marchés, relations presse

- Accompagnement des entreprises françaises et étrangères dans leur développement export



Partenaires:

- Luiz: linge de maison sur mesure, style résolument contemporain

www.luiz.com

- Monalison: linge de lit bio et équitable

www.monalison.com

- Kumi Kookoon: textiles en soie (duvets, linge de lit, linge de nuit,...)

www.kumikookoon.com

- Sylvie Thiriez au Royaume-Uni: Linge de maison et accessoires

www.sylviethiriezcreations.com

- Blanc Design: linge de maison brodé à la main (collections Bébés et Adultes)



Mes compétences :

Export

International

Textile

Décoration