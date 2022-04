Bonjour, je m’appelle Celia Reveleau, j’ai 26 ans.

Je suis souriante, organisée et consciencieuse

J’ai un BTS Assistant Manager.

Je possède le permis B et un véhicule.



Je me suis orientée vers la gestion en choisissant de suivre la filière STG (Sciences et Technologies de la Gestion) car j’étais intéressé par la compréhension de l’économie, du droit et du management des entreprises afin d’acquérir une vision large du monde de l’entreprise et des administrations.



Après le BAC, j’ai intégré un BTS Assistant Manager. Cette formation a été un tremplin pour avoir accès à une licence professionnelle spécialisée dans les RH. N’ayant pu obtenir cette formation et ne me sentant pas prête à entrer sur le marché du travail, je me suis inscrite en Licence AES (Administration Economique et Sociale) afin d’augmenter mes connaissances et murir.



J’ai arrêté la Licence en 2ème année, pour des raisons personnelles. Cela ne m’a pas dérangé car j’ai pu travailler mes compétences acquises durant mes études. De plus, je me sentais plus sûr de moi et assez mature pour intégrer la vie active. Durant mes formations, j’ai eu l’occasion d’effectuer 3 stages, un en Espagne, afin de travailler la langue et découvrir le fonctionnement d’une entreprise étrangère ; un autre au sein d’un service administratif d’un lycée professionnel et le dernier à la CDC de St Savin.



A travers ces stages, j’ai contribué à divers projets, au sein du service administratif d’un lycée professionnel, où j’ai participé à la préparation de l’organisation des mini-stages des élèves, à la CDC de St Savin, où j’ai créé un registre de traitement des données personnelles et où j’ai pu également participer au projet de création d’un pôle de santé pluridisciplinaire. Ces missions m’ont permises de découvrir d’autres métiers mais aussi le mien.

Je recherche un poste d’Assistante Administrative autour de Saintes.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access