Célia ROBART-DAVID

Vous aidez au quotidien, tel est mon challenge! Véritable soutient dans votre travail, mon expérience et mes compétences vous accompagnent pour atteindre vos objectifs tout en respectant vos process et vos clients.



Je reste à l'écoute du marché!



Mes compétences :

Informatique

Création de supports de communication

Gestion d'un standard téléphonique

Pack Office

Logiciel AC3 (immo-facil)

Relation clients

Suivi et gestion de dossiers

Gestion événementielle