Célia TARDY (NOMPEIX)

Centres d’intérêt

• Automobile : Lecture de la presse spécialisée, participation à certaines manifestations automobiles (GP F1, rallyes), participation au « Shell Eco Marathon » en tant que responsable et pilote de l’équipe ECN en 2003 et 2004,

• Voyages : Visite de plus de 20 pays sur les 5 continents.

• Bénévolat : Participation à l’organisation du festival de musique « Musicalarue » (Luxey - 40) depuis 2010 : accueil artistes.

• Sport : Course à pied, Yoga.



Mes compétences :

Bureautique

CAO

Montage

Automobile