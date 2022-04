Celia TERLISKA

Diplomée de Sup de co Montpellier en 2002, j'ai travaillé chez Konica Minolta Business Solutions France pendant 9 ans, en temps qu'ingenieure commerciale grands comptes.

Je suis aujourd hui ingénieure des ventes chez KONE.



Mes compétences :

Négociation commerciale

Relation clients

Vente

Adaptation facile

Rigueur dans le travail

Anticipation des besoins et écoute du client

Rédaction

Esprit d'équipe

Grands comptes