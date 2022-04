Célia TSAI

Dotée de 20 ans d'expérience dans le domaine de l'assistanat en environnement international, j'ai pu exercer mon métier dans les secteurs parapharmaceutique, cosmétique, luxe, high-tech, événementiel et transport aérien. J'étais également en poste à Hong Kong entre 2007 et 2009.



J'aime la diversité et je suis adaptable, proactive et capable de travailler en toute autonomie tout en ayant l'esprit d'équipe et le sens de la confidentialité qui sont primordiaux pour réussir dans l'assistant de haut niveau.



Mes compétences :

Luxe

Chine

Assistante de Direction

Commerce international

Cosmétique

Asie