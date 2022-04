Célia VEDOVOTTO - DE VAZELHES

Après une expérience de 2 ans au sein de Dassault Systèmes sur des problématiques RH aussi variées que l'évaluation annuelle de performance, la mobilité, la gestion des compétences ou le recrutement, c'est le Conseil et sa variété tant de problématiques que d'environnement qui m'a attiré.



Arrivée en 2008 au sein de ConvictionsRH, c'est la dimension humaine, le dynamisme et l'aventure quasi entrepreuneuriale qui me motivent tous les jours un peu plus.



Management, responsabilités en interne, autonomie sur mes missions, variété des clients et des secteurs, developpement d'expertise sont les leviers qui aujourd'hui font l'intérêt de mon emploi.



Dans ce cadre et au travers des missions réalisées jusqu'alors, c'est vers les problématiques liées au recrutement (interne et externe) et plus précisement à ce qui touche de près ou de loin à la marque employeur digitale que je m'interresse en ce moment.



Mes compétences :

Marque employeur