Célia WOJTOWIEZ

Diplômée d'un BTS d'Assistante de Direction en alternance, j'ai voulu compléter mes compétences en suivant une formation en paie (calcul de paie simple et complexe à la main).



Aujourd'hui, je dispose d’une expérience de plus de 6 ans dans le domaine des ressources humaines.



Assistante de la Gestion des RH chez INFOPRO COMMUNICATIONS, j’ai géré toute l’administration du personnel, dans un environnement multi-conventionnel. J’ai eu pour principales missions : l’intégration des nouveaux collaborateurs (proposition d’embauche, contrat de travail, DUE, visite médicale, suivi période essai), le suivi de carrière des employés (télétravail, EDP, augmentation de salaire ou prime exceptionnelle) et d’autres tâches administratives comme l’établissement des attestations ou la gestion du 1% logement.

Par la suite, Assistante d’Agence Intérim chez OPTIMATT, je me suis occupée de la gestion administrative de l’agence (contrats de travail, DPAE, bons de commandes, facturation,…). Puis, Assistante de la Gestion Administrative RH sur un site aéroportuaire, j’ai eu pour mission de mettre en place tous les documents administratifs nécessaires pour faire le suivi des salariés.



Récemment Conseillère à l'emploi, pour découvrir, mettre en oeuvre et promouvoir la méthode MRS.



