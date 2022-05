Philippe DUGUE

Riche de plus de 20 années d'expérience en assistant RH spécialisé paie et administration du personnel dans un environnement du transport maritime au sein de SEAFRANCE ( filiale du groupe SNCF) après une première expérience chez GTIE (groupe VINCI), je dispose d'un savoir faire pluridisciplinaire pour mener à bien de nombreuses missions.

Pragmatique, rigoureux, je souhaite à la fois, pouvoir évoluer au sein d'une équipe et découvrir également d'autres domaines des Ressources Humaines .



Mes compétences :

Ciel Paye

Sage Accounting Software

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Microsoft Access

Media Management