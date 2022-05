Philippe DUGUE

Comptable de formation (BEP, CAP et 1ère année du Brevet Professionnel par correspondance), j'ai débuté ma carrière dans un cabinet d'expertise comptable pendant 7 ans.

Ensuite, je suis entré dans une société pétrolière ou j'ai exercé la fonction de comptable d'agence (1 an), puis celle de responsable d'agence (3 ans).

J'ai alors intégré une autre société pétrolière (Groupe Total) où j'ai exercé différentes fonctions :

- Responsable d'agence

- Trésorier, Crédit Manager,

- Responsable administratif d'une agence (Stations service et lubrifiants),

- Contrôleur de gestion. (actuellement).