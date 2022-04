Celina CHARLET

Issue d'une formation principalement universitaire mais originale, j'ai travaillé durant six ans à l'Université dans l'enseignement et la recherche. Cette expérience m'a permis de découvrir la richesse du travail en équipe et de développer mes capacités d'adaptation et d'autonomie dans la découverte toujours plus nécessaire de nouvelles techniques, outils et langages informatiques. De 2006 à 2010, j'ai travaillé comme Ingénieur d' Études chez Sterci SA, Éditeur de Logiciel dans le domaine de la messagerie Financière. Mon activité au sein de Sterci SA m'a donné l'opportunité de me familiariser avec le monde complexe et en constante évolution de la messagerie financière (problématiques et projets Swift, réconciliation). Cela m'a également permis d'observer, comprendre et intervenir dans l'infrastructure du monde de la gestion des messages financiers de grandes banques telles que la Loyds à Londres et la Banque des Relations Internationales à Bâle. Depuis aout 2010, je travaille chez BIL Suisse où je m'occupe de la messagerie financière ainsi que de la maintenance des développements internes.



Le doctorat dont je suis titulaire et qui se situe dans le secteur du génie logiciel, est un travail portant sur les techniques formelles de développement. Il souligne par sa nature la nécessité de créer des programmes justes et bien pensés et met en valeur le prix souvent élevé des erreurs de conception. Il m'a permis d'acquérir, en plus de la connaissance de techniques formelles de spécification et de vérification, le souci de la validation.



En ce qui concerne mes compétences techniques, celles-ci sont polyvalentes. J'ai pu, lors de mes études et de mes expériences professionnelles, me confronter à une panoplie de concepts, techniques et langages informatiques. Cette polyvalence me permet d'aborder facilement et rapidement tout nouveau langage ou nouvelle technique informatique et ce, bien que je sois plus attirée par des problématiques conceptuelles que techniques.

De part mon immersion dans le monde privé, j' ai intégré des connaissances spécifiques concernant les formats et sémantiques Swift, la sécurité dans la messagerie Financière ainsi que la réconciliation bancaire.



J'aime effectuer des présentations et rendre simple et compréhensible des notions complexes. Faire comprendre est un défi nécessitant un grand travail en amont, et mon ambition professionnelle se situe à ce niveau.



Mes compétences :

Communication

Enseignement

Formation

Informatique

Messagerie

Presentations

RECONCILIATION

Sureté

SWIFT