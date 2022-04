Celina LACHAMPT

Bonjour,



D'origine brésilienne, j'ai réalisé une carrière en France dans les achats de haute technologie (aéronautique et télécoms), avant de participer à la création d'une SARL familiale.



L'Agence CLAVIS est un organisme d'inspection accrédité par le COFRAC sous la norme ISO n° 17020 pour les visites de contrôle dans les hôtels en vue d'attribution des étoiles selon la loi de modernisation de l’hôtellerie de 2007.



Aujourd'hui, après avoir participé au nouveau classement de 320 hôtels de 1 à 5 *, je recherche un poste dans les achats industriels ou dans la formation d'Achats et Négociation à niveau international.





Compétences comme responsable qualité:

- Gestion du système qualité, de la distribution des informations, du recrutement, de la préparation des audits qualité, des dysfonctionnements, des tableaux de bord et du contracting/ invoicing.



Négociateur de pièces détachées pour avions et de composants électroniques.

- Pratique de la négociation au niveau international - USA, Japon, Brésil….portefeuille de 70 millions €.

- Sourcing et contracting.

- Interlocuteur des Achats avec la production, le service technique, la r&d et les fournisseurs.

- Pratique des audits techniques chez les fournisseurs.



Acheteur International / Approvisionneur

- Développement de l'achat en direct avec plus de 50 fournisseurs aéronautiques en USA et en France.

- Suivi des marchés d'Etat avec la Marine et l'Armée de l'Air Française - réapprovisionnement du programme XINGU.

- En parallèle à mes fonctions j'ai crée le newsletter "Le TUCANO", distribués au Brésil (maison mère d'Embraer et aux USA, à la filiale américaine.



Expérience:



ALCATEL CIT

- Négociateur responsable des Achats de composants piezo-élétriques et hyperfréquence.



EMBRAER AVIATION INTERNATIONAL

- Acheteur International (aéronautique).







Mes compétences :

Travailleuse

Cherche à s'améliorer constamment

Curieuse d'esprit

Ouverte aux autres

Méticuleuse

Brésil

Achats