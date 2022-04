Céline ACAR

Compétences :

- Anglais : opérationnel courant

- Maîtrise du Pack office

- Relationnel de haut niveau : membres du Comex, Direction Générale France et Internationale.

- Excellent relationnel en interne et externe

- Proactive / Facilitatrice

- Gestion d'agendas internationaux complexes et mouvants.

- Organisation de séminaires clients étrangers, de réunions avec l'international et mise en place de divers comités (comités stratégiques, de suivi d'activité etc...).

- Esprit de synthèse et d'analyse.

- Conception de support de présentation PowerPoint.

- Préparation des Conseils d'administration et des Conseils de surveillance.

- Interface incontournable et privilégiée.

- Gestion de dossiers confidentiels et stratégiques.



Je suis une personne ouverte, pro-active et ayant le sens du service. J'aime le métier que je fais. Je suis rigoureuse dans le travail que l'on me confie, je sais travailler en toute autonomie.Je sais être discrète ayant été amenée à travailler sur des dossiers strictement confidentiels durant ma carrière professionnelle. Je suis considérée comme une personne de grande confiance et ayant un excellent relationnel.



