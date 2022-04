Céline ACHARD

Après une licence en Administration économique et sociale, je me suis dirigée vers un master 1 en Ressources Humaines. Cependant après avoir obtenue ma maitrise je me suis tournée vers une école de commerce, mon cursus précèdent restant trop théorique. Je me suis donc inscrite à l'IFAG, ou j'ai étais prise. Ce cursus en alternance me permettra de parfaire mes connaissances mais cette fois ci en les mettre en pratique dans une entreprise.

Ceci me permettra de rentrer dans le monde du travail, d'avoir une expérience et surtout d'avoir une vision plus précise de mon futur emploi.

En effet, je recherche un contrat de professionnalisation soit dans les ressources humaines, soit dans le marketing et événementiel.



Mes compétences :

Assistante Chef de projet

Chef de projet

Coaching

Evénementiel

Formation

Marketing

Recrutement

Recrutement et Formation

Ressources humaines