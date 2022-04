Céline ADREY

Titulaire d'un Mastère Spécialisé Marketing & Communication à l’ESCP-EAP (Paris), il m'a permis de compléter ma formation scientifique. Opticienne-Optométriste (Paris XI, Orsay)et diplomée d’un DESS d’analyse de la vision (Aix-Marseille III, Marseille), j'ai souhaité intégrer une dimension marketing à mon profil paramédical.



Après 6 mois de stage à Montréal (Canada) comme optométriste dans une clinique et plus d’un an à la Fondation Rothschild et l’hôpital Bichat, j’ai intégré en 2003, le groupe ALAIN AFFLELOU et ai occupé jusqu'en avril 2010 la fonction de chef de produits au sein de la division verres & contactologie.



Depuis mai 2010, j'ai rejoint la société HOYA, en tant que Lens Expert.



Mes compétences :

Optique

Marketing