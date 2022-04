Christophe CHAMPETIER

Après 7 ans à travailler comme technicien bureau d'étude, j'ai repris mes études avec un Fongecif pour passer mon diplôme d'ingénieur au CESI.



Ce diplôme m'a permis de donner une nouvelle ampleur à ma carrière.



A la sortie de l'école d'ingénieur j'ai intégré la Société CIRA Concept ou j'ai occupé pendant un an le poste d'ingénieur projet. Je me suis occupé de l'automatisme et de l'instrumentation des utilités pour un projet pour Merial (LPA).

J'ai ensuite gérer la partie automatisme pour le revamping d'un four à cuire à cathode pour Carbone Savoie. j'ai aussi gérer (depuis la rédaction de la spécification jusqu'à la supervision de chantier) le système d'analyseur de fumée en sortie de cheminée, la protection incendie des locaux technique par gaz inerte, la protection incendie des locaux industriel et tertiaire et la supervision sous In touch du four.



Depuis Janvier 2009 j'ai intégré la société MerckSerono sur le site Vevey, société pharmaceutique de Biotechnologie pour un projet de construction d'une unité de production à grande échelle (8 Bioréacteurs de 15m3) d'un anticancéreux l'ERBITUX.



J'y occupe le poste d'ingénieur chef de projet et gère l'automatisme et l'instrumentation des utilités.



Mes compétences :

Automatisme

Instrumentation

SNCC

Ingénierie

Gestion de projet

Management

Bonnes Pratiques de Fabrication