Céline AIECH

Après 15 ans dans le monde de la comptabilité et de la gestion, j'ai donné un tout autre tournant à ma carrière en me rapprochant des espaces verts.

Je veux faire partie des acteurs qui offrent une bouffée d'air pur pour nos villes encore trop grises, en me lançant un métier passionnant, celui de jardinier.

Forte d'une formation professionnelle complète et de qualité au sein du Greta 93, j'ai également effectué différents stages en immersion totale d'environ 2 mois.

Je connais donc le terrain, je saurai m'adapter à une petite ou grande structure.

Sérieuse et curieuse, j'aime également le travail en équipe.



Mes compétences :

Paie

Fiscalité

Contrôle de gestion

Management

Comptabilité

Reporting