Céline AKOUEHOU

De par ma formation, j'ai acquis une expertise en matière de fiscalité des personnes et des entreprises. Aujourd'hui je suis capable de conseiller efficacement en matière d'optimisation des impôts en BIC, BNC, RF, PVI, RM.



Je sais faire l'analyse financière d'une entreprise par l'analyse du bilan fonctionnel, du calcul du seuil de rentabilité, du point mort et autres indices pertinents.

J'ai un savoir faire en droit du travail, contrat de travail et relations collectives. Cela me permet de m'adapter à n'importe quel poste en tant que juriste d'entreprise.



Ma passion pour la fiscalité est à l'origine de ma spécialisation, en effet j'aime les chiffres et j'aime analyser et comprendre les mesures législatives fiscales.



Ce que je recherche c'est de pouvoir exercer dans tout ce qui me passionne c'est-à-dire le droit des affaires généralement et plus spécifiquement le droit fiscal et la gestion des entreprises.



Mes compétences :

Droit international privé

Droit du travail

Droit des contrats

Analyse financière

Droit des affaires

Finance de marché

Droit commercial

Droit de la concurrence

Droit administratif

Comptabilité