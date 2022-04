Céline-Alexia FOURCADE

Bonjour,



Je m'appelle Céline , j'ai 33 ans .

il me plairait de me définir comme une personne érudite et omnisciente mais ce n'est pas le cas.

De nature simple et curieuse tous les sujets m'intéressent.

Il m'est important de comprendre ce qui nous entoure, cela s'applique à ma vie courante et professionnelle.



Autonome, je peux autant travailler seule ou en équipe.

J'ai une capacité d'adaptation quelque soit le domaine.



Pour moi, il est important d'occuper plusieurs postes afin de garder à l'esprit les bons et mauvais côtés de l'emploi qui seront bénéfiques dans l'évolution professionnelle. On doit être amène de savoir où il peut y avoir un grain de sable pour relancer le bon fonctionnement de l'entreprise ou de l'améliorer en cas de difficultés.



Je vous invite à me convier à un entretien pour plus de renseignements à mon sujet.



Mes compétences :

Maître de cérémonie

Agent courtage

Accompagnement pour enfants endeuillés

Assistante funéraire

Secrétaire / réceptionniste

Vendeuse

Thanatopracteur

Secrétaire