Céline ALRIC

Je suis actuellement Conseiller Financier salarié pour l'agence de Meilleurtaux.com de St Jean de Védas pour laquelle je réalise en totale autonomie la prospection, le développement ainsi que le suivi clientèle.

L'autonomie, l'organisation, la collaboration, le respect et la responsabilité, mais aussi l’efficacité sont sans nul doute des valeurs que je souhaite partager.

Je suis dotée d'une excellente présentation et d'un très bon relationnel.

Je suis disponible, enthousiaste et animée par une réelle envie de réussir et de progresser.

Je possède par ailleurs un réel sens de l’organisation et de la communication. Convaincre, analyser et s'adapter facilement aux situations nouvelles sont également des atouts que je possède.

Je suis dynamique et motivée, douée d'une réelle facilité d'adaptation.



Si mon profil vous intéresse, je reste disponible pour vous rencontrer et vous apporter tous les renseignements que vous jugerez utiles concernant mes compétences et ma motivation.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Outlook

Informatique

Logiciel AXA

B to b

B to c

Assurances IARD

Banque

Assurances vie et prévoyance

Conseil

Commercial

Organisation

Gestion d'entreprise

Assistanat

Petite comptabilité

Gestion du temps

Assurance de prêt

Prêt immobilier

Courtage

Bookkeeping

Cashiering

Invoicing

Contract Management

Life Insurance