Céline ANCELET-DAVID

Céline a obtenu une Maîtrise en Langues Etrangères Appliquées (anglais et espagnol) au Commerce International de l'Université de Savoie en France en réalisant son année de licence en Espagne et sa dernière année en Ontario au Canada.

Elle a complété sa formation par un Master 2 en Marketing option Publicité avec Paris School of Business (ex ESG MS).



Elle a travaillé pendant douze ans dans des agences de communication interactive et dans le département Marketing de plusieurs sociétés en France, au Canada, en Espagne et au Luxembourg, où elle a développé ses compétences métier : développement de campagnes de communication tant traditionnelles qu’on-line, rédaction de contenus pour de multiples supports, achat média, organisation d'événements, etc.

Promue à des postes de management, elle a peu à peu évolué vers le domaine des ressources humaines. En 2017, elle a sept ans d’expérience professionnelle supplémentaire dans la formation et le développement des talents avec une compréhension particulière des sujets liés à la gestion de carrière. Elle s'est en outre formée en coaching en développement personnel afin de mieux appréhender cette fonction.

Son parcours l'a amené à ouvrir sa propre agence de conseil en management, Madacoach, en 2012, et après avoir commencé son activité à Madagascar, elle l’a poursuivi au Grand-Duché de Luxembourg.



Aujourd'hui, Céline travaille pour un centre de formation dynamique à Luxembourg.



Mes compétences :

Communication

Consulting

Coaching

Ressources humaines

Conseil

Formation professionnelle continue

Gestion de projet

Publicité

Accompagnement au changement

Intranet

ONG