Gilles MARGUILLARD

Je possède une expérience professionnelle de plus de 15 ans alliant pluralité et diversité des missions qui m’ont été confiées.

Successivement en poste dans les secteurs immobilier, industriel, recherche et développement, j’ai acquis une expérience significative dans le domaine des ressources humaines.



Par ailleurs, cette expérience a été précédée par neuf années dans le secteur touristico commercial dans lequel j'ai eu pour mission la mise en place d'un bureau de tourisme. Cette mise en place est passée par divers développements : en communication, en marketing, en partenariats multiples.



Mes compétences :

Ressources humaines