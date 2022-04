Céline ANDRÉ

Issue d’une formation universitaire en Sociologie et d’un DESS en Gestion et Management effectué à l’IAE de Lille, j’ai commencé ma carrière dans le domaine des Ressources-Humaines. J’ai notamment eu pour mission d’effectuer un audit social pour trouver des solutions sur des conflits existants au sein d’une équipe. Je me suis ensuite orientée en tant que formatrice des futurs cadres du secteur social. Durant 10 années, j’ai travaillé dans le domaine de la formation notamment auprès d’élèves ayant fait le choix de l’alternance et de stagiaires en reconversion professionnelle. J’ai ainsi pu établir avec eux leur projet professionnel et pour ceux qui se destinaient à une carrière dans le social, les amener à concrétiser leur projet. Quelques mois à travailler dans la réinsertion des licenciés économiques m’ont convaincue à me former afin d’acquérir des outils d’accompagnement et ainsi amener les personnes à trouver par elles-mêmes leur organisation, style de management, projet de vie ou projet professionnel.



Mes compétences :

Ressources humaines