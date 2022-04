Céline ANDRE

Après avoir suivi une formation universitaire et professionnelle, j'ai obtenu le diplôme d’aptitude aux fonctions de Notaire et acquis une expérience solide et étendue en matière de droit immobilier en Office Notarial.

Passionnée par l’immobilier,j'ai dirigé une agence immobilière indépendante, pour assurer un service complet, personnalisé et de qualité tant aux vendeurs qu’aux acquéreurs.

Ma connaissance du marché de l’immobilier m'a conduit à constater que la vente de biens immobiliers s’est déplacée du marché professionnel au marché des particuliers spécifiquement dans un marché de crise immobilière.



Le CONCEPT de PART'APPART c'est :

- Ne plus être seul dans votre démarche de vente,

- Connaître la législation spécifique et complexe applicable tant à votre bien qu’à votre situation personnelle,

- Savoir évaluer correctement votre bien sans l’influence des intermédiaires qui n’ont pas les mêmes intérêts que vous,

- Savoir choisir des supports de communication efficaces au meilleur tarif,

- Savoir mettre en valeur votre bien pour séduire le plus grand nombre et générer les visites,

- Savoir communiquer et négocier directement avec vos acquéreurs potentiels.



Etre accompagné par PART'APPART c’est également :

- Proposer un prix de vente plus attractif sans baisser votre prix net vendeur,

- Économiser les frais d’agence,

- Générer plus de contacts donc multiplier vos chances de vendre.