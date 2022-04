Céline ARCA

Cedemo est une agence de marketing digital basée à Monaco, créée en 1989, pour les acteurs de l'industrie de l'entertainment:

- les e-commerçants

- les revendeurs physiques

- les éditeurs

- les distributeurs



Nous sommes techniques et créatifs. Nous proposons une base de données "média" de plus de 40000 trailers de jeux vidéo et films, avec fiches produits complètes, images et textes. Nous fournissons toute la structure technique de matching, mises à jour dynamiques, diffusion, avec un player vidéo avancé, et d'importants serveurs de diffusion en Europe pour notre plateforme de diffusion multi-canaux à 360°. Nous offrons des nombreux services annexes, notamment de la création de vidéos marketing et média à distance.



Nous travaillons avec les plus gros revendeurs sur le web pour les rayons Jeux Vidéo, DVD/Blu-Ray et Jouets, comme CDiscount, Pixmania, Micromania, PriceMinister, La Redoute, les 3suisses. Notre contenu est également utilisé sur les bornes informatives en supermarchés Leclerc, Auchan et Cultura et nous produisons les animations vidéo des magasins Fnac et Micromania.

Nos services vidéo créatifs ont aussi séduit les éditeurs de jeux vidéo, DVD/Blu-Ray et Jouets, ainsi que de nombreuses entreprises Monegasques prestigieuses comme la Société des Bains de Mer ou encore des musées.



