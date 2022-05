Agent immobilier depuis 5 ans maintenant, j'ai d'abord essayé plusieurs réseaux avant de m'associer avec Arnaud Pomies pour fonder le groupe Partners Immo.



Aujourd'hui nous avons une agence sur Cagnes sur mer avec 10 conseillers spécialisés sur le secteur de Cagnes sur mer, Villeneuve Loubet et Saint Laurent du Var, et une agence sur Vence avec 3 conseiller expert en terrains et villas sur les secteurs de Vence, Tourrettes sur Loup, la Colle et la Gaude.



Ses conseillers sont issues de plusieurs grands réseaux.



Ils ont adhérer à notre groupe puisque étant Anciennement Remax Immobilier nous avons converser un mode de rémunération unique en agence ( 80% des commissions ttc sont restituées au agent commerciaux).



Si vous aussi vous souhaiter tenter votre chance dans l'immobilier ou si vous voulez gagner plus n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi.



Mickael Millau

06.50.82.78.32

m.millau@partners-immo.fr