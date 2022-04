Céline ARTAL

Chercheure associée auprès d'IRIS et Fondatrice de Nexus Humani, je travaille sur les enjeux humains, socio-économiques, environnementaux et politiques du développement durable avec comme motivation principale l'impulsion des processus de changement pour une réalisation concrète du développement durable à tous les niveaux.



J’interviens en Asie, en Europe et en Amérique du Nord auprès des Nations Unies, du secteur privé, des écoles de commerce, des universités et des ONG dans des contextes internationaux et locaux exigeant une compréhension nuancée et stratégique des enjeux et des opportunités de durabilité pour trouver des solutions adaptées.



Mes domaines d'intervention :

- Recherche-action interdisciplinaire sur les problématiques liées au développement international, et sur l’impact et les risques humains et socio-économiques de projets pour le développement de politiques et de pratiques appropriées,

- Développement et mise en œuvre de plans stratégiques visant la valorisation du capital humain dans les organisations, les entreprises et les communautés,

- Etudes et analyse des dynamiques de changement (acceptabilité, comportements, normes, valeurs, positionnement),

- Développement stratégique des approches et stratégies de responsabilité sociale des entreprises dans une logique de durabilité,

- Réforme institutionnelle pour l’intégration de principes et de pratiques de développement durable,

- Développement pédagogique et intégration des dimensions humaines, socio-culturelles et économiques du développement durable dans les plans de cours et les programmes dans une approche transversale et interdisciplinaire,

- Facilitation de dialogues multipartites, animation de réseaux et coordination de projets axés sur le développement durable,

- Organisation d’événements interdisciplinaires axés sur le développement durable – Stratégies et contenu.



Partenaires : Nations Unies, secteur privé, ONG, écoles de commerce, universités



Pays d'intervention : Amérique du Nord, Asie et Europe



Contactez-moi pour un premier entretien exploratoire et pour définir les contours de notre collaboration.







Mes compétences :

Coaching

Communication

Conseil

Coopération internationale

Coordination

Développement durable

Développement économique

Droits humains

Éthique

Facilitation

Formation

Humanitaire

Humanité

International

ONG

Partenariats

Responsabilité sociale des entreprises

Santé