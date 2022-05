Florence BADARELLI

Je suis experte dans les différents domaines de la fonction des ressources humaines :

- administration du personnel,

- développement RH (suivi du personnel en poste, recrutement, accompagnement des manageurs)

- et stratégie (définition de la stratégie RH, mise en place de politiques RH, accompagnement au changement, communication interne)

Je vois mon métier comme une passerelle entre la direction et les collaborateurs. Je suis aussi bien linterlocutrice privilégiée de la direction que celles des collaborateurs.



Mes valeurs principales : Respect, équité, loyauté



Ma plus-value : mettre en place des méthodes et outils permettant lépanouissement de chaque collaborateur. Un collaborateur heureux de travailler atteint plus facilement ses objectifs et répond au besoin de lentreprise. Je mattèle à mettre en place une ambiance de travail permettant cet objectif.