La Tontine : Un investissement longue durée pour préparer sereinement l’avenir.



La Tontine est une association collective d’épargne viagère réunissant des épargnants qui investissent en commun des fonds bloqués sur une durée de placement comprise entre 15 et 25 ans.

Elle permet ainsi de faire fructifier une épargne pour bénéficier, au terme choisi, d’un capital disponible pour la réalisation de toutes sortes de projets.



Diplômée d’un Master en Gestion du patrimoine privé, et agent général d’assurance du Groupe Mutualiste Le Conservateur.



Je peux vous permettre de découvrir tous les avantages de la Tontine en m’adressant à toutes catégories d’épargnants, particuliers et chefs d’entreprises, dans le but de répondre à un projet : financer un complètement de retraite, valoriser un patrimoine, transmettre un capital aux enfants ou encore, renforcer la protection des proches.



Vous souhaitez en savoir plus :

Céline AUBERT

Tel : 06.70.02.90.90

caubert@conservateur.fr

Code Orias : 12068310







