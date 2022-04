Céline AUCLAIR

Danseuse depuis mon plus jeune âge, j’ai découvert la danse à l'école nationale de danse d'Argenteuil auprès de Keiko Sainthorant. J'ai ensuite poursuivi mon enseignement aux Rencontres Internationales de Danse Contemporaine, au centre CHOREIA et dans d'autres lieux de formation sur Paris.



J’ai eu l’occasion d’étudier et de travailler avec différents chorégraphes et pédagogues qui ont nourrit ma pratique et ont contribué à faire évoluer ma pensée du geste dansé. Impliquée dans le champ de la performance en espace public et de la danse in-situ, j'ai participé à plusieurs projets ayant pour objet la relation du corps à l'espace.

Depuis 3 ans, je me suis également investie dans différents collectifs de recherche en danse, de création chorégraphique et d’organisation d’évènements autour des pratiques corporelles et sensibles. Je pratique également le contact-improvisation, le yoga et la danse butô.



Professeur de danse diplômée d'état, je dispense des cours de danse contemporaine dans des écoles, associations et/ou conservatoires.

Je propose également des cours de gymnastique douce à domicile, basés sur les fondamentaux du yoga, du stretching postural et de la méthode Feldenkraïs. L'objectif est de développer l'élasticité musculaire, d’améliorer la circulation énergétique et de tonifier la musculature, à travers des exercices de respiration, d’assouplissements, d’étirements, de renforcement articulaire et musculaire. La gymnastique douce est basée sur une prise de conscience du corps dans sa globalité pour un réel bénéfice sur le bien-être. Il s'agit d'un entraînement doux adapté à tous.

Pour tous renseignements me contacter : auclair.celine@gmail.com







Mes compétences :

Danseuse

Expression corporelle

Gymnastique douce

Yoga