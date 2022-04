Celine AUCLAIR

Diplômée ingénieur systèmes industriels en Mars 2013 et fortement intéressée par les métiers de l'énergie, j'ai occupé un poste de consultante dans la maintenance hydraulique puis un poste de manager dans la distribution élec/gaz pour à présent être chargée d'affaires pour le secteur nucléaire chez ENDEL ENGIE, filiale de ENGIE.



Domaines de compétences :



 Sûreté de fonctionnement : AMDEC, arbres de défaillances, facteurs d'importance, diagrammes de décisions binaires, approche markovienne en sûreté de fonctionnement.



 Risques industriels : management de la santé-sécurité, ergonomie et sécurité, approche des risques incendie et de la gestion de crise, étude de la méthode organisée systémique d'analyse de risques (MOSAR), droit de l'environnement (approche du système de management environnemental, droit des déchets).



 Gestion de projets : méthode PERT, diagramme de GANTT, ordonnancement, analyse de la valeur, méthode APTE, cahier des charges fonctionnel.



 Informatique : Word, Excel, Power Point, Matlab, MS Project, Sygma, SIAT.



 Habilitation nucléaire : Prévention des risques niveau 1 (PR1), valable jusqu'au 14/01/2019.



 Certificat SST : prévention et secours civiques niveau 1, valable jusqu'au 07/04/2016.



 Connaissances des milieux hydraulique et nucléaire



 Langues : Anglais, niveau BULATS B2.



Mes compétences :

Qualité

Ingénierie

Nucléaire

Industrie

Amélioration continue

Gestion des risques industriels

Gestion de projet

Management

Energie

Environnement

Planification