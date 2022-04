Céline AUMARD

Gérante/développeuse PHP chez SAS Hummar.

Nous sommes deux passionnées, comptant à nous deux plus de 20 ans d'expérience dans le domaine du web. Notre mot d'ordre est de proposer des solutions intuitives, adaptées aux besoins de nos clients, évolutives.

Nous travaillons pour l'essentiel sur des projets très spécifiques, auxquels nous apportons une solution sur mesure, développée en PHP. Nous nous basons également sur les solutions open source Wordpress et Prestashop.

Nous formons également sur le développement web, ainsi que sur les réseaux sociaux et le webmarketing.

N'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus. Et si vous êtes dans le coin, je vous paie le café :)



Mes compétences :

Chef de projet

PHP

Web

Optimisation SQL