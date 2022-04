Céline AYELLA

Diplômée d'un BTS ASSISTANTE DE DIRECTION + 7 années d'expérience en tant que secrétaire commerciale à SDO (un grossiste en audio vidéo et jeux vidéo), je pense en effet que mes qualifications et ma formation peuvent correspondre à vos besoins.

Dynamique et très motivée, j'ai appris au cours de mon expérience professionnelle les qualités d'écoute et de compréhension, l'esprit d'analyse et de recherche.

Polyvalente et avide de savoirs nouveaux, je suis également disposée à me positionner sur tout poste qui nécessiterait une phase de formation, vous pouvez ainsi considérer que je constitue une ressource qui évoluera avec les besoins de votre entité.

De part ma formation d'assistante, je suis autonome et rigoureuse tout en appréciant le travail en équipe.



Mes compétences :

